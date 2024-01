O líder da maior e mais temida associação criminosa do Equador fugiu da prisão e com essa fuga parece ter vindo o caos. A situação de segurança interna do país deteriorou-se quando sete estabelecimentos prisionais foram tomados pelos reclusos, tendo sido sequestrados seguranças e guardas. A tensão escalou ainda mais após José Adolfo Macías, conhecido como o criminoso mais perigoso equatoriano, ter fugido de uma prisão em Guayaquil, estando agora a monte.

Inicialmente, o Presidente equatoriano, Daniel Noboa, decretou o estado de exceção para facilitar o trabalho das Forças Armadas na “caça ao homem”. A decisão desagradou aos grupos de narcotráfico e pelo menos sete policias foram sequestrados, as prisões foram novamente tomadas por tumultos e as ruas pelos confrontos, e um grupo de homens armados invadiu uma transmissão em direto da televisão pública.

