O primeiro-ministro cancelou o discurso que tinha agendado para o dia 27 de fevereiro no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. A intervenção que tinha sido empurrada para o fim do mandato europeu, ficando mais próxima do momento em que seriam novamente distribuídos os altos cargos, estava a ser vista como parte da jogada europeia de António Costa — que ficou em suspenso depois do dia 7 de novembro.

A justificação que foi dada para o cancelamento, segundo apurou o Observador junto do Governo, foi o período oficial de campanha para as legislativas que já estará a decorrer nessa altura (começa dias antes dessa data). Um elemento com que António Costa estava longe de contar quando alinhou a intervenção europeia para um dos últimos plenários em Estrasburgo (onde discursam os líderes europeus).

Dias antes de a crise política ter rebentado, o Observador contou a história desse discurso europeu que Costa estava a preparar. Em Bruxelas o adiamento da intervenção para mais tarde estava a ser vista como mais uma oportunidade para Costa se mostrar como candidato a alto cargo europeu. Fonte que estava a acompanhar o processo admitia que ao ser um dos últimos chefes de Governo a discursar antes das Europeias de junho, lhe permitia “mostrar-se ao Parlamento Europeu a poucos meses das grandes decisões serem tomadas”. E no PS também se reconheciam as vantagens disso: “Os pontos que o primeiro-ministro colocar no seu discurso estarão mais na memória porque já estaremos quase em pré-campanha.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.