Já começam os problemas com as listas de deputados para Luís Montenegro. Todas as 16 concelhias do PSD/Algarve enviaram uma carta ao presidente do PSD a “expressar o desagrado” por o líder do partido “não escolher Cristóvão Norte como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Faro”. Na missiva, as concelhias fazem críticas diretas à escolha de Miguel Pinto Luz, ao considerarem “politicamente inaceitável” a escolha de “um candidato sem residência ou ligação afetiva à região”.

O nome de Miguel Pinto Luz como cabeça de lista em Faro foi noticiado no domingo pelo Observador. O avô paterno do atual vice-presidente da câmara municipal de Cascais era do Algarve, sendo esta uma das justificações para que Pinto Luz não seja um completo “paraquedista”.

Para as concelhias PSD/Algarve, numa carta também noticiada pelo Expresso, a ligação não é suficiente e a mesma missiva avisa Luís Montenegro que a escolha de Pinto Luz “tem gerado um grande descontentamento entre os militantes entre os militantes do PSD no Algarve, manifestado através de inúmeras reclamações e até ameaças de desfiliação do partido”. As concelhias pedem ainda ao “presidente do PSD para reconsiderar esta posição, levando em consideração a vontade unânime das estruturas locais e a importância de uma representação efetiva e comprometida da região”.

Cristóvão Norte foi apoiante de Rui Rio nas primeiras diretas, mas esteve envolvido com apoiantes de Montenegro na famosa tentativa de impeachment. Já em 2021, Cristóvão Norte — que então apoiou Paulo Rangel — foi excluído das listas por Rui Rio, o que também motivou protestos da distrital do Algarve. Agora não se sabe se Cristóvão Norte voltará a integrar as listas, mas não foi escolhido, como queriam as concelhias, para cabeça de lista.