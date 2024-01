Quem acusava os eléctricos da Volkswagen de estarem a ser comercializados por preços acima do mercado pode agora adquirir os ID.3 e ID.4 com um desconto de 5000€ e o ID.5 por menos 6000€ do que o valor proposto até aqui. A campanha está disponível até final de Fevereiro e destina-se a escoar o stock dos três modelos a bateria.

A razão de ser desta estratégia prende-se com o facto de a marca alemã ter decidido reposicionar a gama dos seus veículos eléctricos no início de 2024, substituindo as anteriores versões Pro (bateria 58 kWh úteis) e Pro S (77 kWh) pelas City e Urban, que estarão associadas às duas capacidades da bateria, ou seja Pro City, Pro Urban, Pro S City e Pro S Urban. As versões City passarão a oferecer ligeiramente menos equipamento, que compensam com um preço cerca de 2000€ mais baixo.

A Volkswagen montou esta campanha em que refere o desconto e encaminha os potenciais interessados para um contacto com a marca, em vez de indicar directamente o preço final. Mas recordando o preço da mais recente versão do ID.3, lançada em Portugal em Julho por 44.909€, o eléctrico compacto ficará agora por cerca de 39 mil euros. Isto na versão Pro, com motor de 204 cv, bateria de 58 kWk e autonomia de 434 km, já com os benefícios do restyling introduzido a meio de 2023 e que é evidente por dentro e por fora.

O VW ID.4 usufrui igualmente de um desconto de 5000€, sendo o ID.5 o que oferece vantagens superiores a quem pretender adquirir o Pro e o Pro S, em vez dos City e Urban de 2024, com uma redução de 6000€. Para o construtor germânico, a criação de novas versões com um melhor value for money é uma tentativa de reforçar a competitividade destes eléctricos, cujo volume de vendas continua abaixo do respectivo potencial e características.