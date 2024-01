Algo não está a correr bem com a Polestar. Depois de já ter falhado o objectivo original de comercializar 65.000 veículos em 2022, ano em que vendeu apenas 51.500 unidades, a Polestar voltou a ser demasiado optimista em 2023. Comercializou 54.600 unidades, longe pois das 80.000 inicialmente previstas, objectivo que mais tarde viria a ser reduzido para 60 a 70.000, de que também ficou aquém.

Num 2023 que já não estava a correr de feição em termos de vendas, o derradeiro trimestre do ano revelou-se padrasto para o fabricante controlado pelos chineses da Geely, que também detêm a Volvo, ao não superar 12.800 unidades, o que inclui 11.920 veículos do Polestar 2 e 880 do Polestar 4, modelo que começou a ser comercializado na China em Novembro. E apenas 11.920 Polestar 2 representa uma redução de 43% face ao mesmo período do ano anterior, além do pior trimestre de 2023.

Na Europa, o construtor sueco que produz na China tem de momento à venda apenas o Polestar 2, uma berlina que assenta numa plataforma multienergia, derivada do Volvo XC40, mas que depois do último restyling – estético e de mecânica – ganhou novos e melhores argumentos, reduzindo o consumo e fazendo disparar a autonomia, posicionando-se entre os melhores do mercado. Mas nem assim as vendas dispararam, o que coloca grande pressão sobre um construtor que ainda este ano irá lançar no mercado europeu os Polestar 4 e 3, dois crossovers com quase 4,9 metros e 3 metros de distância entre eixos, já concebidos sobre uma plataforma da Geely específica para veículos eléctricos.

A Polestar diz pretender manter a exclusividade, como forma de explicar o reduzido volume de vendas, mas esta afirmação colide com a necessidade da Volvo recorrer a empréstimos para cobrir os prejuízos da marca, como a imprensa sueca relatou. O CEO Thomas Ingenlath, que é um homem do design (liderou antes o estilo da Volvo), congratula-se com o facto de a Polestar evoluir de um construtor de apenas um modelo (o 2), para uma marca multimodelo, ao adicionar este ano o 4 e o 3, mas a performance comercial vai ter melhorar.