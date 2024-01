Em dezembro de 2013, a norte-americana Sara Rivers Cofield, arqueóloga e colecionadora de trajes antigos, deparou-se com um vestido da época vitoriana no Centro Comercial de Antiguidades de Searsport, no estado do Maine. Por 100 dólares (cerca de 91 euros), e devido ao seu “corpete muito largo”, segundo reportou Sara ao The Portland Press Herald, adquiriu a peça do século XIX.

Cofield constatou, através de catálogos da cadeia de grandes armazéns Bloomingdales’s, dos anos de 1880, que o vestido de seda e em tons de bronze, com punhos de renda, o busto folhado e botões de metal, praticamente intactos, pertencia àquela década. No entanto, estes não eram os únicos adornos do vestido: Sara encontrou um bolso secreto que continha dois pedaços de papel com notas escritas à mão.

Era uma lista de palavras e lugares aparentemente aleatórios, de acordo com a CNN e o TheNew York Times: “Bismark, omit, leafage, buck, bank / Calgary, Cuba, unguard, confute, duck, Fagan / Paul Ramify loamy event false new event. As notas na margem das folhas de papel sugeriam uma contagem de tempo. Além disso, havia uma etiqueta cosida no vestido com o nome “Bennett” escrito à mão.

