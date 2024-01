O TikTok, propriedade da empresa chinesa ByteDance, despediu cerca de 60 trabalhadores este mês, maioritariamente na divisão de vendas e publicidade. A notícia foi esta segunda-feira à noite confirmada por um porta-voz da rede social, que não é identificado, à rádio pública americana NPR.

A plataforma, que é a mais recente a juntar-se a uma vaga de despedimentos que tem atingido o setor tecnológico desde o início do mês, disse que os cortes fazem parte de uma reestruturação rotineira. Porém, a NPR escreveu que, de acordo com funcionários, a decisão teve por base o objetivo de cortar custos.

Os despedimentos atingiram escritórios do TikTok nos Estados Unidos, mais especificamente Los Angeles, Nova Iorque e Austin, e no “estrangeiro”, não se sabendo em que países em concreto. O Observador questionou a rede social para perceber que regiões foram afetadas pelos cortes e aguarda ainda por uma resposta.

A decisão do TikTok é conhecida semanas após se saber que a Google cortou centenas de postos de trabalho, em diversas áreas de negócio, para organizar equipas com o intuito de se focar na inteligência artificial.

Anteriormente, mas também neste mês de janeiro, a Amazon revelou que ia despedir centenas de trabalhadoras da plataforma Prime Video e dos estúdios da MGM, que comprou em 2022, após identificar “oportunidades de reduzir ou interromper investimentos”. Além disso, na plataforma Twitch, que também é detida pela tecnológica, foram despedidas 500 pessoas face a previsões “conservadoras” acerca do crescimento futuro.

Os despedimentos no TikTok surgem após, ao longo do último ano, ter estado sob uma maior pressão nos Estados Unidos: foi bloqueado pela administração Biden nos dispositivos móveis de funcionários federais devido a receios de espionagem ao serviço de Pequim e o seu CEO, Shou Zi Chew, esteve cinco horas no Congresso norte-americano a garantir que não dá dados à China.

Na Europa, os funcionários da Comissão Europeia e da NATO também foram proibidos de utilizar o TikTok nos telemóveis e computadores de trabalho.