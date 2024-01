A Comissão Europeia abriu, esta quarta-feira, uma investigação à aquisição total da companhia aérea espanhola Air Europa pelo grupo IAG, que é dono da Iberia e da British Airways, por ter “preocupações preliminares” de impactos na concorrência europeia.

Um dia depois de anunciar um processo semelhante à compra de 41% da companhia aérea italiana de bandeira ITA Airways pela alemã Lufthansa, o executivo comunitário anunciou, esta quarta-feira, uma “investigação aprofundada sobre a proposta de aquisição da Air Europa pela IAG“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A Comissão Europeia deu início a uma investigação aprofundada para avaliar, nos termos do regulamento das concentrações da UE, o projeto de aquisição do controlo exclusivo da Air Europa pela International Consolidated Airlines Group, IAG. A Comissão tem preocupações preliminares de que a operação possa reduzir a concorrência no mercado dos serviços de transporte aéreo de passageiros em várias rotas domésticas, de curta e longa distância, dentro e fora de Espanha”, indica a instituição em comunicado.

O grupo aérea IAG, dono da também espanhola Iberia e da britânica British Airways, anunciou no ano passado que tinha concordado em pagar à espanhola Globalia 400 milhões de euros pelos 80% da Air Europa que ainda não detinha.

Porém, este negócio necessita de “luz verde” de Bruxelas, sendo que à Direção-Geral de Concorrência cabe avaliar as fusões e aquisições que envolvam empresas com um volume de negócios com dimensão e impedir concentrações suscetíveis de impactar significativamente a concorrência efetiva no espaço europeu.

“A IAG e a Air Europa exploram uma vasta rede de rotas domésticas em Espanha, rotas de pequeno curso no Espaço Económico Europeu, bem como rotas de longo curso, em especial de e para a América Latina”, recorda a instituição, indicando ter “preocupações preliminares” ao nível da concorrência.

Em concreto, a investigação preliminar já realizada e que antecedeu a aprofundada, agora anunciada, indica que a operação pode reduzir a concorrência no mercado dos serviços de transporte aéreo de passageiros em várias rotas domésticas, de curta e longa distância”, adianta a Comissão Europeia.

O executivo comunitário tem até 7 de junho para tomar uma decisão final sobre o negócio.

Numa altura em que o Governo português já anunciou a intenção de privatizar pelo menos 51% da TAP, o grupo IAG — à semelhança da companhia área alemã Lufthansa — manifestou interesse no negócio.