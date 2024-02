André Ventura pode ultrapassar os 20% nas próximas eleições legislativas. De acordo com a sondagem SIC/Expresso revelada esta quinta-feira, o Chega é cada vez mais terceiro nas intenções de voto (21%) e pode conseguir ultrapassar o score eleitoral conseguido pelo Partido Renovador Democrático (PRD), patrocinado por António Ramalho Eanes, que em 1987 conseguiu 17,92% dos votos, furando a bipolarização entre PS e PSD.

Segundo este estudo de opinião, do ICS/ISCTE, os socialistas seguem na frente com 29% das intenções de voto e a Aliança Democrática chega aos 27%. Em quarto lugar, empatados, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal registam 5%. A CDU teria 3%. De acordo com a sondagem, Livre e PAN, ambos com 1%, arriscam a não eleger qualquer deputado.

Tudo somado, a direita junta teria 53% e a esquerda apenas 39%. A confirmar-se, estes resultados relançariam o debate sobre as alianças à direita: perante uma eventual vitória de Pedro Nuno Santos, o PSD teria de decidir se permitia ao PS governar em minoria e, não permitindo, se formaria ou não uma aliança com André Ventura.

Esta semana, em duas entrevistas diferentes, à CNN e à SIC Notícias, Luís Montenegro disse que não viabilizaria um governo socialista e reiterou que não fará qualquer acordo com o Chega.

Sem distribuição de indecisos, que estão nos 16%, o PS fica com 23%, a AD 19% e o Chega 15%.

A informação para a sondagem foi recolhida entre os dias 16 e 25 de janeiro, antes dos acontecimentos da Madeira, que levaram à demissão do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, e do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (ambos arguidos em no caso deste último, detido para interrogatório). A amostra é de 2984 entrevistas, mas foram validadas apenas 804. A margem de erro máxima é de +/- 3,5%, com um nível de confiança de 95%.