A circulação rodoviária na autoestrada A4 no sentido Porto-Amarante, que devido a um acidente ao início da manhã de terça-feira esteve encerrada, já se encontra normalizada desde as 3h00 desta quarta-feira, segundo a Brisa Auto-estradas.

A estrada esteve cortada, ao quilómetro 49, para trabalhos de manutenção, após um acidente com um camião ao início da manhã de terça-feira, envolvendo derrame de combustível, divulgou a concessionária Brisa Autoestradas.

O trânsito tinha sido desviado pelo nó de Castelões, mas a circulação foi restabelecida durante a madrugada desta quarta-feira.

O acidente ocorreu pelas 6h25 de terça-feira com um camião, envolvendo um incêndio, segundo fontes da Brisa e da Proteção Civil.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa indicou à Lusa que este incêndio não causou vítimas, apenas danos no veículo e deixou algum combustível no pavimento.

O troço chegou a ser reaberto quase 12 horas depois do incidente, antes de ser novamente cortado para trabalhos de manutenção.