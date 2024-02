A juíza que assinou a sentença que, pela primeira vez, reconheceu um contrato de trabalho a um estafeta diz que o aviso de receção da carta que o Tribunal acreditava estar a enviar para a Uber foi assinado na morada que constava no sistema Citius como pertencente àquela plataforma e que, por isso, validou a citação. Porém, a morada era, segundo noticiado, da Glovo, o que levou a que a Uber Eats não tivesse sido notificada e, consequentemente, não tivesse contestado. E a não contestação pesou na decisão da juíza.

Em resposta a questões enviadas pelo Observador, a juíza Cristina Cruz descarta, assim, responsabilidades. Refere que “aquando da prolação da decisão encontrava-se junto aos autos A/R [aviso de receção] da carta remetida para citação da ré, assinado, na morada que à data do mesmo sistema (plataforma CITIUS) constava“, pelo que “foi proferida a decisão nos termos e com os fundamentos que dela constam”. Ou seja, como o aviso de receção estava assinado na morada que constava no Citius como pertencente à Uber, foi assumido que a empresa tinha sido notificada.

Porém, soube-se esta semana, a Uber garante que “não foi ouvida nem notificada”. O Negócios noticiou esta quinta-feira que a notificação que permitiria à Uber contestar foi enviada para a morada da Glovo, informação que esta segunda plataforma confirmou ao Observador. “Confirmamos que foi recebida uma notificação endereçada a outra empresa. O erro foi imediatamente reportado ao tribunal por via eletrónica a 11 de janeiro”, indicou um porta-voz.

