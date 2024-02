As agendas até são compatíveis, mas os objetivos eleitorais de PS e Livre são inconciliáveis: disputam o mesmo espaço político, por isso boa parte do debate entre Rui Tavares e Pedro Nuno Santos, emitido esta sexta-feira na RTP1, foi à volta do voto útil. Com o líder do PS a recorrer à dramatização de uma vitória da direita — que tem “risco real de ganhar” –, para desviar para o seu partido potenciais eleitores do Livre, e Rui Tavares a tentar mantê-los do seu lado.

Os dois não discordam quase nada nas receitas a aplicar ao país, mas fundamentalmente na estratégia eleitoral. Rui Tavares queria que a esquerda comunicasse de forma clara e já “que consegue apresentar um governo de programa”, aprendendo com o que aconteceu nos Açores. Enquanto Pedro Nuno, neste ponto, vira-se apenas para o PSD para avisar que “o PS não existe para suportar governos do PSD”. A dada altura do debate, quando foi confrontado pelo moderador pela não viabilização do governo açoriano, o socialista atirou mesmo um “santa paciência”, para mostrar o desagrado com a falta de “pressão” sobre o PSD-Açores em 2020 para viabilizar um Governo PS, já que os socialistas ficaram à frente nessas eleições.

Mas se essa luta é com o PSD, há outra que é com o Livre e Pedro Nuno Santos ia preparado para marcar este frente-a-frente com o apelo ao voto útil diante de uma das ameaças que enfrenta nestas eleições. O Livre, de Rui Tavares, apresenta-se como um aliado que defende “maturidade suficiente para que a esquerda consiga assegurar essa estabilidade entre si”, posicionando-se entre o PS e a esquerda representada pelo BE e o PCP. Um perigo para os socialistas, numa altura de desgaste com oito anos de governação.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.