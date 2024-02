Um farmacêutico, com 33 anos, foi detido na quarta-feira na freguesia de Alvalade, em Lisboa, por burlar em cerca de 20.000 euros clientes idosos que iam levantar medicamentos à farmácia onde trabalhava, anunciou esta sexta-feira a PSP.

Numa nota, a polícia esclareceu que o detido é suspeito de crimes de furto e burla informática por, ao longo dos últimos dois meses, se ter apoderado “de vários cartões de débito de um conjunto de idosos que procuravam a farmácia para levantar os seus medicamentos“.

“Com recurso a astúcia, e retirando partido das fragilidades associadas à avançada idade, o suspeito observava os lesados a inserir o PIN e ficava na posse dos cartões. Mais tarde, numa caixa de multibanco procedia a transferências e pagamentos em benefício próprio”, explicou a PSP.

O método do suspeito foi reconstituído através do visionamento de imagens de videovigilância da farmácia.

Depois da recolha de testemunhos, incluindo das vítimas, e da análise de extratos das contas bancárias “foi possível apurar que o suspeito subtraiu cerca de 20.000 euros ao conjunto dos lesados”.

No âmbito da investigação, as autoridades realizaram buscas “que resultaram na apreensão de vários documentos, 900 euros em notas do BCE e uma viatura adquirida com algum do dinheiro subtraído às vítimas”.

O suspeito foi detido através de mandado de detenção fora de flagrante delito por autoridade de polícia criminal e, depois de ter sido presente ao primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações quinzenais, além de estar obrigado a tratamento do vício do jogo.