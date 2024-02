Com impactos diferentes no Alto Minho, a atual ministra da Habitação — Marina Gonçalves –, candidata pelo PS e o ex-ministro da Defesa do PSD — Aguiar Branco –, agora candidato pela Aliança Democrática, defenderam os legados nas áreas de atuação e sublinharam as “duas visões bastante distintas” sobre o que cada um quer para o país a partir de 10 de março.

Na habitação, o candidato da AD, José Pedro Aguiar Branco, atira ao PS ao dizer que “só no final do mandato é que se lembraram da habitação” e que “a responsabilidade foi sempre dos outros: foi dos vistos gold, das alterações para residentes, da [Assunção] Cristas. É de todos menos dos próprios que não tiveram a capacidade para planear”. O antigo ministro do Governo de Passos Coelho lembra que António Costa prometeu responder às necessidades de habitação até aos 50 anos do 25 de Abril.

[Ouça aqui o debate promovido pela Rádio Observador]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.