Agricultores polacos estão a bloquear esta terça-feira inúmeros acessos a várias cidades e portos, bem como as passagens de fronteira com a Ucrânia, no maior dia de protesto registado até ao momento.

As autoridades polacas relatam esta terça-feira bloqueios e dificuldades de condução em mais de uma centena de pontos das principais autoestradas do país, bem como nas vias circulares de Varsóvia e Cracóvia, com bloqueios desde o início da manhã causados pelos agricultores e os seus tratores.

Da mesma forma, ocorrem manifestações de protesto em todos os postos rodoviários na fronteira com a Ucrânia e a passagem de veículos de carga provenientes da Ucrânia está interrompida.

????????❌ The railway near the "Medyka-Shehyni" checkpoint between Ukraine and Poland. pic.twitter.com/cWPkYmO8Hp

Um porta-voz do Grupo Nacional de Sindicatos de Agricultores e Organizações Agrícolas reiterou esta terça-feira, em nome dos manifestantes, que exigem que Varsóvia se retire do Acordo Verde Europeu, que as importações agroalimentares da Ucrânia para a Europa sejam completamente proibidas e que seja permitida a atividade das fazendas de criação de animais para obtenção de peles.

Em declarações à imprensa polaca, Roman Kondrów, da plataforma agrária “Gente Enganada”, garantiu: “A Polónia está inundada de produtos ucranianos (…), embora tenhamos sido os primeiros a dar uma mão aos nossos vizinhos”.

???????? "This is Poland, not Brussels. I do not support the Ukrainians"

A Polish protester expressed his country's national idea during the blockade of the Ukrainian border.@ukraine_watch pic.twitter.com/hHx8PRjMHB

