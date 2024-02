O voo 1533 da United Airlines, que viajava entre Newark, em Nova Jersey, e Los Angeles, aterrou de emergência no aeroporto O’Hare, em Chicago, depois de ter sido reportado um problema de segurança a bordo da aeronave.

Segundo a ABC7 Chicago, que cita a Administração Federal de Aviação (FAA) norte-americana, fontes da polícia e dos serviços aéreos, um passageiro daquele voo envolveu-se em confrontos físicos com membros da tripulação e outros passageiros.

O incidente deu-se em pleno voo e foi classificado como sendo uma ameaça de nível 2, o que, de acordo com as normas da FAA, indica que um passageiro se envolveu fisicamente com outras pessoas em pleno voo, indica a ABC7 Chicago.

Posteriormente aos confrontos físicos, foi encontrado um bilhete numa das casas de banho de bordo que tinha inscrito a palavra “bomba”, o que acabou por agravar a situação. Posto isto, as autoridades decidiram desviar o voo para Chicago, procedendo à aterragem de emergência com membros da polícia, dos bombeiros e dos serviços de socorro.

Os 202 passageiros que seguiam a bordo do avião foram então retirados e, de acordo com a polícia, citada pelo Daily Mail, a aeronave foi revistada num local remoto do aeroporto, com recurso a cães policiais. A CBS acrescenta que um dos cães encontrou uma mala suspeita e que o dono da mesma foi interrogado.

De acordo com o comunicado da empresa, a que a NBC Los Angeles teve acesso, espera-se “que o voo parta para Los Angeles ao final da tarde” desta quarta-feira.