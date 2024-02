A avó de Mariana Mortágua arrenda um apartamento na Avenida de Roma por 400 euros à IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) fundação Octávio Maria de Oliveira e tinha 78 anos, idade acima do limite para ser despejada, na altura em que foi alterada a lei das rendas, revela a revista Sábado.

A história tornou-se pública quando a coordenadora do Bloco de Esquerda, durante o debate com Luís Montenegro, disse a seguinte frase: “Eu lembro-me de uma lei das rendas, em que as pessoas idosas recebiam uma carta, e, se não respondessem durante 30 dias, a renda aumentava para qualquer valor e podiam ser expulsas. Eu vi idosos a serem expulsos, eu conheço o pânico que era receber uma carta do senhorio. Eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas do senhorio, porque não sabia o que é que lhe ia acontecer, e essa foi uma responsabilidade do PSD, que esvaziou as cidades.”

Mais tarde, no frente a frente com Rui Tavares, já defendeu que “não faz muito sentido discutir as questões particulares” e no debate com Ventura viu-se obrigada a dizer um pouco mais, assegurando que não mente e que a avó “tinha 80 anos quando ficou a saber que aos 85 a renda podia saltar”.

Agora, a revista Sábado avança que a avó de Mariana Mortágua vive há várias décadas num apartamento arrendado na Avenida de Roma, em Alvalade, que pertence à fundação Octávio Maria de Oliveira, e onde a renda ronda os 400 euros. Uma fonte identificada como alguém que “acompanhou diretamente todo o processo na altura e enviou sempre a correspondência aos inquilinos” assegura que nunca houve motivos para sobressaltos: “As cartas foram sempre as normais, com os pedidos de atualização legal de acordo com o coeficiente previsto na lei, mas coisas ínfimas… 1%, esse tipo de valores. Nunca houve cartas que pudessem assustar alguém.”

A avó de Mariana Mortágua tinha 78 anos na altura em que a nova lei (o Novo Regime do Arrendamento Urbano – NRAU), conhecida como lei Cristas, foi aprovada, pelo que estava protegida de despejos, já que estes só eram permitidos para pessoas com menos de 65 anos.