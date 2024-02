Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

O Irão afirmou esta sexta-feira que está “moralmente obrigado” a abster-se de fornecer armamento no conflito entre Rússia e Ucrânia apesar de não existirem restrições legais à venda de mísseis balísticos, num desmentido sobre o fornecimento deste armamento a Moscovo.

“Apesar de não existirem restrições legais à venda de mísseis balísticos, o Irão está moralmente obrigado a abster-se de realizar transações de armamento no conflito da Rússia e Ucrânia para evitar agravar a guerra”, indicou a missão permanente do Irão junto da ONU numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

Despite no legal restrictions on ballistic missile sales, Iran is morally obligated to refrain from weapon transactions during the Russia-Ukraine conflict to prevent fueling the war—and that is rooted in Iran's adherence to international law and the UN Charter.

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) February 23, 2024