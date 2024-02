Sara e o namorado, Amar, começaram viver num apartamento no edifício de 14 andares que ficou destruído num incêndio em Valência, Espanha, há pouco mais de um ano. O casal, ela portuguesa e ele de nacionalidade belga, afirma ter trabalhos que lhes permitem viver “em qualquer parte do mundo”, mas escolheram a cidade espanhola “pela sua qualidade de vida”. “Não esperávamos que algo assim pudesse acontecer connosco”, dizem, ao lembrar as cerca de duas horas e meia em que estiveram na varanda à espera de serem resgatados.

Com várias camadas de roupa e a tapar a boca para não inalar fumo, contaram com a ajuda dos bombeiros até serem resgatados. De acordo com a televisão Telemadrid, os bombeiros refrescaram, com as mangueiras, a zona em que Sara e Amar se encontravam e impediram que o fogo chegasse ainda mais perto deles, ao apagar os focos que os rodeavam nos pisos superiores e inferiores do edifício.

Menos de 24 horas após terem sido resgatados, com ajuda de duas gruas e aplausos por parte dos vizinhos que já tinham sido retirados do edifício, o casal agradeceu aos bombeiros: “A sua atuação foi incrível. Arriscaram as suas vidas para nos salvar”. “A situação [vivida], emocionalmente, foi muito forte e marcante para nós. Não queríamos morrer queimados”, afirmaram, em declarações à imprensa que são citadas pelo jornal Las Provincias.

Neste momento, Sara e Amar encontram-se alojados num hotel, enquanto aguardam por ajuda, uma vez que perderam tudo o que tinham. Ainda assim, consideram que o mais importante é terem sobrevivido e dizem estar “felizes por estar vivos”.

O incêndio em Valência, Espanha, começou durante a tarde desta quinta-feira e fez 10 mortos, quatro eram da mesma família (pai, mãe, um menino de dois anos e uma bebé com 15 dias). Ainda não se conhecem as causas.