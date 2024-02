Intrigas, traições, mentiras, envenenamentos e dinheiro.

“Um Espião no Kremlin” conta a história de Vladimir Putin, revela como no espaço de apenas um ano — 1999 —, o obscuro e pouco conhecido diretor dos serviços secretos russos chegou de forma surpreendente à Presidência do país, e desfia a teia de poder e guerra que montou desde o primeiro momento — e que acabou na guerra da Ucrânia.

Ao longo de vários meses, o Observador consultou dezenas de livros e artigos de imprensa, assistiu a documentários e ouviu várias entrevistas e podcasts sobre a Rússia. E entrevistou mais de uma dezena de intervenientes diretos, que conheceram pessoalmente o Presidente russo, incluindo um antigo ministro de Putin, um ex-spin doctor da sua equipa, um biógrafo e consultor da Gazprom, um antigo embaixador do Canadá em Moscovo, o ex-chefe da CIA na capital russa, dois ativistas e três jornalistas russos.

O resultado é uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Conta com narração do ator Marco Delgado e banda sonora original dos músicos Martim Sousa Tavares e Manuel Palha.

Pode ouvir todos os episódios aqui:

“Moscovo está em silêncio”

“O Ganso e outros traidores”

“O gang do dinheiro”

“A amante, a noiva e a sogra”

“Os homenzinhos de verde”

“O clube de combate”