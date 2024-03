Antes de entrar no Mercado de Benfica para fazer as compras de sábado, viu a comitiva do Livre passar, mas foi sobre o líder do partido que Maria Almeida quis falar. “Gosto do Rui Tavares, uma pessoa cordata, com bom senso e que consegue falar com toda a gente”. Diz que vai votar no Livre por várias razões: não gosta de maiorias absolutas, para si conta muito a pessoa que está à frente do partido e gosta das ideias progressistas, mesmo que considere algumas “menos realistas”. O tempo de Joacine não lhe agradou, mas isso são águas passadas e confia no cabeça de lista por Lisboa na próxima legislatura.

Se um voto à esquerda é bom, “é ainda melhor que votem no Livre”, assegurou Rui Tavares em declarações aos jornalistas à porta do mercado histórico da capital, apontando o partido enquanto “desencadeador de dinâmica de convergência e de marcar a agenda com temas novos”. A simpatia que Maria mostra pelo deputado único é comum a muitos vendedores e clientes do mercado que, ao sábado de manhã, está repleto de reformados e famílias com crianças. Rui Tavares interage com os mais velhos e com os mais novos, e encontra pontos de relação com quase toda a gente. Fala com uma vendedora de uma banca de peixe que o reconhece e que posa com um peixe na mão para as câmaras. É brasileira, de Minas Gerais, e ainda não vota em Portugal. O seu marido tem esse direito e ela garante que lhe vai entregar o panfleto do partido que “conhece e gosta”.

Uns minutos depois, o aglomerado de jornalistas, câmaras e militantes derruba uma caixa de feijão verde. Rui Tavares começa de imediato a apanhar os legumes do chão e não se inibe em brincar com a situação: “Isto é que é limpar Portugal”, afirma, numa referência ao slogan do Chega. Isabel está a fazer compras e recebe um panfleto, diz que “gosta muito de ouvir o político falar”. Conhece Rui Tavares e o partido para o qual contribuiu, há alguns anos, com uma assinatura na sua petição de criação. Não é filiada, mas tem apreço pelo trabalho que desenvolvem. “Acho que são importantes, mas o meu voto desta vez não vai ser no Livre. Vou fazer um voto útil“, admite, sem revelar onde vai colocar a cruz no boletim a 10 de março.

Questionado sobre se fica incomodado com os eleitores que dizem gostar do Livre, mas que admitiram votar noutro partido à esquerda, Tavares diz que o que importa é ver a esquerda a crescer. “As contas que é preciso fazer é entre os partidos que declararam publicamente com quem é que estão dispostos a negociar”, atira à Aliança Democrática (AD). E apela à união da esquerda, depois de nos últimos dias ter estado envolvido numa polémica após admitir dialogar com a direita democrática. “Votos roubados entre a esquerda ficam dentro da esquerda, mas por outro lado também não acrescentam” à direita. “A esquerda para ganhar estas eleições tem de convencer mais gente e essa mais gente é gente que está na dúvida entre a direita e a esquerda. É natural, não é só política, é aritmética também”, apontou.

Depois de interagir com os populares, alguns que o abordaram, não tem dúvidas de que “cada vez mais gente conhece o Livre”. “Há dez anos quando fundámos o partido e viemos cá ao mercado as primeiras vezes era preciso explicar o que era o Livre e hoje muita gente já conhece, principalmente nos últimos dois anos com o trabalho realizado no Parlamento”, acrescenta.

O recado a Montenegro. “Não há exemplo de um centro direita que tenha dado a mão à extrema-direita e que não acabe com o braço devorado”

Mesmo “do outro lado da barricada”, mas “com uma boa dose de amizade”, Rui Tavares deixou uma mensagem à direita que considera ser a democrática e com a qual até já admitiu entendimentos sobre o novo aeroporto e a revisão da lei eleitoral. “Vão acorrer à sua própria destruição”, alerta. “Não há nenhum exemplo histórico nem recente de um centro direita que tenha dado a mão à extrema-direita e que não acabe com o braço devorado”, acrescenta.

Ainda numa mensagem endereçada à Aliança Democrática, diz que “vemos uma direita cada vez mais radicalizada” sendo esta uma tendência em vários países da Europa. “O centro-direita e a direita tradicional têm que fazer uma escolha entre deixarem-se radicalizar, porque acham que aquele discurso agressivo e anti-esquerda e socialismo e anti tudo o que é público e coletivo funciona, ou evitar ser devorado pela extrema-direita”.

O porta-voz do Livre regressa a 2017, quando André Ventura era candidato por Loures e “disse das coisas mais racistas que tinham sido ditas na política portuguesa até então”. E recorda que “o CDS retirou-se da candidatura em Loures”, mas que “o PSD não”. “Luís Montenegro era nessa altura dirigente e líder da bancada parlamentar”, recorda. Critica o facto de o atual líder social-democrata afirmar que se tiver maioria relativa “irá tratar todos os partidos por igual”.

“Para não termos de estar o tempo todo com o credo na boca em relação ao que vai fazer Montenegro, a maneira mais segura de afastar extremistas do poder e de dar estabilidade ao nosso país é votar à esquerda”, apela. A caravana do Livre segue para o último esforço e última semana de campanha. Vai andar por Lisboa e seus arredores e por Setúbal, os dois círculos eleitorais onde o Livre tem maior esperança de eleger, segundo o porta-voz.