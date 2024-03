Incidente com paus de bandeira e vaso na caravana do PS. Pedro Nuno pede "respeito"

As ruas em Guimarães apertam e a caravana socialista fica espremida com o candidato lá no meio quase sem perceber o que se passa para lá dessa bolha central. Foi por isso que Pedro Nuno Santos não viu o momento que marcou essa arruada, com a caravana a acelerar mal viu que numa varanda, num prédio no centro histórico, estava um homem a fazer gestos obscenos em direção aos socialistas. Voaram vários objetos. O dia, com arruadas em Caxinas, Guimarães e Vizela na agenda, era para mostrar força e tentar um movimento de viragem, como fez António Costa em 2022, mas ficaram ligeiramente aquém e, a meio caminho, ainda surgiu um incidente e o candidato socialista acabou a pedir “respeito” e “serenidade”.

O caso mais bicudo apareceu em Guimarães, mas logo a seguir, em Vizela, novamente num balcão mais elevado, também se ouviram insultos dirigidos aos socialistas, logo depois do líder do partido passar, mas não passou daí. Curiosamente, mal Pedro Nuno chegou, dois simpatizantes que estavam perto do carro tinham gritado em jeito de saudação de boas vindas: “Não se preocupe que aqui não há latas de tinta” — uma referência ao que aconteceu com Luís Montenegro no início da semana.