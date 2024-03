Pedro Nuno à bolina, procura a onda e tenta caçar os indecisos do centro

“Esta semana vai ser forte”, confia um dirigente apostando na “forte mobilização” e na presença de “notáveis”. Na caravana compara-se até o movimento de agigantamento que será tentado a partir deste fim-de-semana ao que aconteceu, também a meio da rota, em 2022 — uma campanha cuja memória só se tornou doce para o PS a esta distância — e a agenda deste domingo é quase uma cópia exata do que se passou nessa altura: arruadas em Caxinas, Vizela e Guimarães.

Só não se repete o voto antecipado do candidato, mas é o dia dele no país e mesmo que o número de inscritos seja menor do que há dois anos, os socialistas acentuaram a agenda deste fim de semana a pensar precisamente nesses mais de 200 mil eleitores. “O Pedro Nuno apostou bem nesta sexta e sábado por causa do voto antecipado”, diz um dirigente ao Observador. Um dos cabeças de cartaz deste sábado é, aliás, António Costa. O ex-líder junta-se à caravana mais cedo do que alguns socialistas tinham antecipado ao Observador no início desta semana e não está excluído que possa voltar a fazê-lo mais à frente, por exemplo, na descida do Chiado.

É também o momento em que partido chega à zona mais litoral do país e com maior densidade populacional, onde o PS normalmente consegue dar prova de mobilização. Já o circuito da primeira semana pelo interior é mais desafiante para a paciência de qualquer líder (quanto mais um que tem a derrota como sombra) e isto porque atravessa distritos mais pequenos, com salas mais difíceis de encher o olho televisivo. Foi, no entanto, por este circuito, que a caravana foi recolhendo impressões locais relevantes.