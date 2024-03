O tio da Princesa de Gales, que está atualmente a participar no programa Celebrity Big Brother (Big Brother Famosos, em português), do canal ITV, afirmou que Kate Middleton está a receber os “melhores cuidados do mundo”, numa altura em que se especula sobre o estado de saúde da princesa que foi submetida a uma cirurgia abdominal no início deste ano e tem estado ausente do olhar público desde então. As declarações estão a ser citadas pela imprensa britânica, em meios como a Sky News ou o Independent.

Gary Goldsmith, o exêntrico milionário e irmão de Carole Middleton, mãe de Kate, recusou-se a entrar em detalhes sobre a saúde de Kate devido a um “código de etiqueta”, disse durante o reality show no qual é participante.

Em imagens mostradas na edição desta quarta-feira do programa de televisão, um outro participante perguntou a Goldsmith: “Onde está a Kate?”. O irmão mais novo de Carole Middleton respondeu: “Porque ela não quer falar sobre… A última coisa que vou fazer é… há uma espécie de código de etiqueta. Se for anunciado, eu dou-vos uma opinião”.

Goldsmith acrescentou: “Falei com a mãe dela, a minha irmã, ela está a receber os melhores cuidados do mundo”.

Questionado se quer ver Kate regressar aos compromissos públicos, o empresário de 58 anos disse ainda: “Ela vai voltar, claro que vai”.