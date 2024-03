Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A diplomacia ucraniana convocou esta segunda-feira o representante do Vaticano em Kiev para protestar contra as declarações do Papa, que no sábado apelou às partes em conflito na Ucrânia para terem “a coragem de levantar a bandeira branca” e negociar.

“Visvaldas Kulbokas foi informado de que a Ucrânia está desiludida com as palavras do Pontífice relativamente à “bandeira branca” e à necessidade de mostrar coragem e negociar com o agressor”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano em comunicado.

A diplomacia de Kiev acusou o Papa de “legalizar o direito dos mais fortes” e encorajá-los a “continuar a ignorar o direito internacional”.

“O chefe da Santa Sé deveria ter enviado sinais à comunidade internacional sobre a necessidade de unir forças imediatamente para garantir a vitória do bem sobre o mal, e apelar ao agressor, não à vítima”, afirmou o comunicado.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha reagido duramente no domingo aos comentários do Papa, garantindo que o seu país nunca usaria a bandeira branca face a Moscovo.

Numa entrevista à televisão pública RTS, o Papa Francisco, questionado sobre a situação na Ucrânia, apelou a Kiev para não ter “vergonha de negociar antes que as coisas piorem”.

Na noite de sábado, o Vaticano procurou corrigir a situação indicando num comunicado de imprensa que a fórmula da “bandeira branca” significava “uma cessação das hostilidades, uma trégua obtida com a coragem de negociar” em vez de uma rendição.

“A nossa bandeira é amarela e azul. Esta é a bandeira pela qual vivemos, morremos e triunfamos. Nunca levantaremos outras bandeiras”, declarou no domingo o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, numa mensagem publicada na rede social X.

The strongest is the one who, in the battle between good and evil, stands on the side of good rather than attempting to put them on the same footing and call it “negotiations”.

At the same time, when it comes to the white flag, we know this Vatican's strategy from the first half…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2024