Israel acusou esta terça-feira a Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) de “mentir” ao denunciar a manutenção dos entraves à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, inclusive de bens essenciais, como tesouras para uso médico.

“Mentir é um sinal de desespero, (…) isto não aconteceu”, disse o Coordenador de Atividades do Governo nos Territórios (COGAT), a autoridade militar israelita encarregada dos territórios palestinianos, sobre declarações previamente feitas pelo comissário da UNRWA, Philippe Lazzarini.

Segundo o responsável do COGAT, o major-general Ghassan Alian, “cerca de 16.000 camiões de ajuda humanitária entraram em Gaza e apenas 1,5% foram impedidos de entrar” e “grande parte desses 1,5% foram reorganizados para entrar posteriormente na zona”.

“As suas fontes (da UNRWA) estão erradas. Estamos constantemente em contacto com as agências das Nações Unidas e não temos ouvido nada disso“, asseverou.

Antes, Lazzarini tinha denunciado numa mensagem na sua conta da rede social X (antigo Twitter) que uma “população inteira depende da ajuda humanitária para sobreviver” e alertou de que “quase nenhuma ajuda está a entrar” devido a “cada vez maiores restrições”.

