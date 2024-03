O jogo era o mesmo, os 90 minutos não eram diferentes e o objetivo era igual. Contudo, os quartos de final da Taça de Inglaterra tinham significados, relevâncias e importâncias distintas para Manchester United e Liverpool: de um lado, os red devils tinham na competição a única possibilidade de conquistar um troféu esta temporada; do outro, os reds procuravam conquistar o segundo troféu da temporada e perseguir o sonho de ainda ganhar Premier League e Liga Europa.

O Manchester United recebia o Liverpool em Old Trafford vindo de uma vitória consistente contra o Everton, que embora alcançada através de dois penáltis deixou bem claro que a equipa de Erik ten Hag atravessa o momento mais equilibrado da época. Ainda assim, o treinador neerlandês tinha mesmo noção do óbvio: uma derrota este domingo, uma eliminação da Taça de Inglaterra, deixava os red devils sem qualquer título no final da temporada.

A rivalry between two giants ⚔️@ManUtd ???? @LFC A HUGE #EmiratesFACup quarter-final tie awaits us – watch it live on @ITVFootball ???? pic.twitter.com/e6mNWKpBFo — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

“Vamos ser corajosos e avançar até onde for possível. Sabemos que podemos explorar o espaço que aparece nas costas da defesa deles. Mas temos de chegar a esse ponto, temos de ser melhores do que eles, temos de pôr a bola no espaço e isso exige uma boa estratégia nos momentos-chave. Alguns jogos são maiores do que outros, claro. Acho que um Manchester United-Liverpool é sempre um grande jogo, mas ainda mais quando são os quartos de final da Taça”, disse Ten Hag na antevisão da partida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já o Liverpool visitava o Manchester United em Old Trafford vindo de uma eliminatória descomplicada contra o Sparta Praga na Liga Europa, mas também de um empate com o Manchester City que deixou o Arsenal no topo da Premier League. Ainda assim, Jürgen Klopp também tinha noção do óbvio: uma derrota este domingo, uma eliminação da Taça de Inglaterra, deixava os reds sem um dos objetivos da temporada na despedida do treinador alemão.

It was all smiles between Jürgen Klopp and Erik ten Hag ahead of kick off ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/yqRvUwaGlE — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

“Tudo à nossa volta está a mudar, mas nós não mudámos. Jogámos sempre da forma pretendida e isso ajudou muito. Fizemos isso desde o primeiro dia da temporada e isso fez muita diferença. Encontrámos uma boa maneira de jogar com o grupo que temos e foi obviamente a maneira certa para toda a gente. É por isso que temos sido tão estáveis”, explicou Klopp, que tinha a primeira oportunidade para carimbar a vitória 300 enquanto treinador do clube.

Ora, neste contexto, Ten Hag lançava Bruno Fernandes, Rashford e Garnacho no apoio ao recuperado Højlund, sendo que Diogo Dalot e o jovem Kobbie Mainoo também eram titulares e Mason Mount surgia na convocatória pela primeira vez em vários meses. Do outro lado, Klopp tinha Luis Díaz, Darwin e Salah no trio ofensivo, contando ainda com Gravenberch e Gakpo no banco de suplentes.

Scott McTominay delivers in the biggest moment for @ManUtd ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/5PK1XZtfHh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

O Liverpool até teve a primeira oportunidade do jogo, com Salah a rematar ligeiramente ao lado da baliza de Onana (9′), mas o Manchester United abriu o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial: Garnacho apareceu na área descaído na esquerda, rematou cruzado para defesa de Kelleher e McTominay, oportuno na recarga, fez o primeiro golo do jogo (10′). Os red devils estavam melhor na partida, dominando o meio-campo e controlando as raras investidas do adversário, e tanto Bruno Fernandes (24′) como McTominay (36′) poderiam ter aumentado a vantagem.

Os reds deixaram o primeiro aviso já perto do intervalo, com Endo a marcar e o golo a ser anulado por fora de jogo de Salah (38′), mas a reviravolta acabou por não tardar. Mac Allister empatou pouco depois, com um remate forte que ainda desviou em Mainoo e traiu Onana (44′), e Salah deu a volta ao marcador já nos descontos com uma recarga após defesa do camaronês na sequência de um pontapé de Darwin (45+2′). Ao intervalo, apesar da superioridade do Manchester United, o Liverpool estava a vencer e tinha meio pé nas meias-finais da Taça.

MAC ALLISTER ???? Safe to say Jürgen Klopp enjoyed @LFC's leveller ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/fZiQ5dq1ac — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

The right man in the right place ????@MoSalah grabs @LFC's second in as many minutes to give them the lead at the break! ????????#EmiratesFACup pic.twitter.com/qFIba8eZCu — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e Darwin teve a primeira oportunidade da segunda parte, com um remate que Onana defendeu (48′), antes de o jogo partir e abrir a porta a alguma vertigem dos dois lados durante cerca de cinco minutos. O Liverpool conseguiu acalmar a intensidade da partida e assumir algum controlo das ocorrências, com o Manchester United a esticar-se apenas em transições rápidas, e o relógio ia avançando sem que o resultado se alterasse.

Ten Hag foi o primeiro a mexer, lançando Antony e Harry Maguire para os últimos 20 minutos, e Klopp respondeu com Harvey Elliott, Gakpo e Conor Bradley. Já à beira dos descontos, quando Old Trafford já se tinha resignado à eliminação, aconteceu o improvável: Garnacho desequilibrou até à grande área, Antony recebeu de costas para a baliza e rodou sobre dois adversários para rematar à meia-volta, empatando o jogo e levando a eliminatória para prolongamento (87′).

ANTONYYYYYY ???? A fantastic turn and finish in the box from the Brazilian for @ManUtd to level the game late on! ????????#EmiratesFACup pic.twitter.com/3UUe4VTxm1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

Na meia-hora extra, Harvey Elliott devolveu a vantagem ao Liverpool à beira do intervalo, com um remate de fora de área que ainda beneficiou de um desvio em Eriksen para trair Onana (105′), e Rashford voltou a empatar tudo para os red devils na segunda parte do prolongamento ao surgir isolado na cara de Kelleher (112′). O momento decisivo apareceu nos descontos: Amad Diallo, jovem costa-marfinense de 21 anos, recuperou a bola e esperou pela assistência de Garnacho para dar uma vitória épica ao Manchester United (120+1′). Quis a ironia do destino, porém, que tirasse a camisola no meio da emoção, visse o segundo cartão amarelo e acabasse expulso.

Assim, o Manchester United eliminou o Liverpool e juntou-se a Coventry, Chelsea e Manchester City nas meias-finais da Taça de Inglaterra, mantendo vivo o objetivo de ainda conquistar um título esta temporada e deixando os reds sem o sonho de vencer quatro troféus numa única época.