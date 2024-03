Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

O presidente francês Emmanuel Macron defendeu numa entrevista este sábado que vai pedir à Rússia um cessar-fogo na Ucrânia durante os Jogos Olímpicos de 2024, no qual vão participar atletas russos e bielorrussos de forma neutra, sem qualquer bandeira, emblema ou símbolo nacional.

“Esta é uma mensagem de paz. Iremos também seguir a decisão do comité olímpico”, disse o Presidente da França, país anfitrião dos jogos deste ano, citado pela agência Reuters. Já a Presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, disse à mesma agência que preferia que os atletas russos e bielorussos “não viessem“. O evento realiza-se entre 26 julho e 11 de agosto.

O Comité Olímpico Internacional condenou a invasão russa logo no primeiro mês do conflito, em fevereiro de 2022, e colocou a hipótese de suspender os atletas ou de estes competirem de forma neutra. Nos jogos de Paris2024, a segunda hipótese será aplicada.

Rússia responde a Macron e quer igualdade: França deve cessar envio de armas à Ucrânia

“Venho com uma proposta em resposta a Macron”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova. “Parem de fornecer armas que estão a ser usadas para matar e parem de promover o terrorismo“, pediu. “Sugiro ainda a Macron que avance com uma proposta semelhante para um cessar-fogo no Médio Oriente. Provavelmente, muito depende do que a França tem a dizer”, concluiu, citada pela agência TASS.