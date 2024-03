O Banco Nacional Suíço anunciou um corte das taxas de juro, nesta quinta-feira, que surpreendeu a generalidade dos analistas. É o primeiro grande banco central a dar esse passo, antes do BCE e da Reserva Federal dos EUA, e a decisão deve-se ao facto de, na leitura feita por este banco central, o combate à inflação que marcou os últimos anos “foi eficaz”.

A larga maioria dos analistas que seguem a política do Banco Nacional Suíço antecipava que, na reunião de política monetária agendada para esta quinta-feira, o banco central iria manter as taxas de juro inalteradas mas essa expectativa não se confirmou. A taxa de referência (dos refinanciamentos ao setor financeiro) baixou em 25 pontos-base para 1,50% e também a taxa dos depósitos (que remunera os excedentes de liquidez do banco central) foi reduzida para 1,50%.

Foi a primeira vez em nove anos que o Banco Nacional Suíço cortou as taxas de juro e esta decisão surge depois de a inflação no país ter baixado para 1,2% em fevereiro – o nono mês consecutivo de desaceleração dos preços, que estão a subir a um ritmo bem dentro do objetivo do banco central que é manter a inflação entre 0% e 2%.

“Este desaperto da política monetária tornou-se possível porque o combate contra a inflação, que marcou os últimos dois anos e meio, foi eficaz”, afirmou o banco central num comunicado citado pela Reuters. A descida dos juros também terá o efeito bem-vindo, diz o banco central, de dar um impulso à atividade económica.