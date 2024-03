Forças de segurança e serviços tutelados pelo Ministério da Administração Interna (MAI) vão poder recrutar 300 civis, permitindo assim transferir militares da GNR e polícias da PSP para funções operacionais, informou hoje o MAI.

“Globalmente, serão 300 os funcionários civis a admitir por várias entidades tuteladas pelo Ministério da Administração Interna: a GNR, a PSP, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) e a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI)”, refere o MAI em comunicado.

Esse recrutamento de 300 civis – adianta o MAI – será possível por duas vias: 125 através do já previsto procedimento concursal centralizado (inicialmente com 1.000 vagas e agora com 1.200 previstas) e 175 em concursos adicionais para funções especializadas — nomeadamente médicos, enfermeiros e informáticos.

A GNR e a PSP foram autorizadas a recrutar 193 trabalhadores civis, permitindo transferir para funções operacionais militares e polícias agora afetos a funções não operacionais.

Técnicos superiores e de informática, assim como médicos e enfermeiros, também serão admitidos em concursos adicionais pela GNR, ANEPC e ANSR, num total de 175 civis para funções especializadas.