Pelo menos 35 pessoas morreram esta sexta-feira no norte de Gaza na sequência de ataques das forças israelitas, para a constituição de uma “zona tampão”, destruindo estruturas, ao longo de toda a cerca divisória entre o enclave palestiniano e Israel.

Em Gaza, 10 pessoas, incluindo civis e pelo menos um agente da polícia encarregado pela ajuda humanitária, foram mortas esta sexta-feira num atentado bombista contra um clube desportivo em Shujaiya. Outras sete pessoas, incluindo um polícia e a sua família, morreram num segundo ataque contra uma rotunda no mesmo bairro, informou o grupo islamita Hamas.

Além disso, aviões de guerra israelitas bombardearam um veículo na rua Salah al Din, na zona leste da cidade, matando outros oito civis, incluindo cinco crianças e duas mulheres, segundo a agência de notícias palestiniana Wafa, enquanto outros 10 habitantes de Gaza morreram no bombardeamento de uma casa no bairro de Al Rimal, onde se encontra o Hospital Shifa, cercado pelo exército israelita desde 18 de março.

No total, foram reportadas 71 mortes nas últimas 24 horas, após ataques nas zonas centrais do enclave e em Khan Younis (sul).

O Ministério da Saúde de Gaza e o exército israelita atualizaram esta sexta-feira para mais de 32.500 mortos e 75.000 feridos o número de vítimas após 175 dias de guerra na Faixa de Gaza. Este número de mortos não inclui os mais de 8.000 corpos que as autoridades locais estimam estarem ainda sob os escombros, uma vez que as equipas de ambulâncias e de defesa civil não conseguem chegar até eles. Israel declarou guerra ao Hamas após o ataque do grupo islamita em solo israelita a 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos.