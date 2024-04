Um drone lançado pela milícia pró-iraniana Resistência Islâmica do Iraque atingiu esta segunda-feira um edifício em Eilat, sem causar vítimas, depois de os alarmes antiaéreos terem soado na cidade do sul de Israel.

A Resistência Islâmica do Iraque, uma aliança de milícias xiitas, já reivindicou o ataque, que disse fazer parte das ações contra Israel, em resposta à ofensiva israelita contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

O grupo iraquiano tem reivindicado vários ataques contra cidades israelitas e contra bases militares dos EUA no Iraque e na Síria, um dos quais causou a morte de três soldados dos Estados Unidos.

“Após o alerta sobre a infiltração de uma aeronave hostil na cidade de Eilat e na região, as Forças de Defesa de Israel identificaram um aparelho aéreo suspeito que entrou do leste para o território do Estado de Israel”, disse o exército israelita.

O aparelho aéreo não tripulado, conhecido como drone, “causou impacto na área do golfo de Eilat, não houve vítimas e foram causados pequenos danos a uma estrutura”, acrescentou o exército, na rede social X (antigo Twitter).

Sirens sounded in Eilat following the identification of a suspicious aerial target that crossed from the east toward Israeli territory.

The target fell in the area of the Gulf of Eilat. No injuries were reported and there was light damage caused to a building. pic.twitter.com/WMVES9MfLZ

— Israel Defense Forces (@IDF) April 1, 2024