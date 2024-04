Esta quarta-feira olhamos para a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que não deu provimento a uma queixa apresentada por jovens europeus contra as políticas climáticas de 33 governos europeus, mas deu razão a um grupo suíço de “idosas pelo clima”. Independentemente de conhecer as razões jurídicas para estas decisões, resta a discussão sobre os caminhos a seguir para definir as ações a tomar para contrariar o chamado aquecimento global. Já temos discutido no Contra-Corrente as ações de grupos radicais como a Climáximo, mas a iniciativa destes jovens de Leiria parece colocar-se noutro plano. Mas será assim mesmo? E será que se justifica esta ansiedade climática que parece afetar cada vez mais jovens?

