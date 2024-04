A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, apelou nesta sexta-feira em Lisboa ao voto nas eleições europeias de 9 de junho, pedindo aos portugueses que “não cedam ao conforto do cinismo fácil”, enquanto enalteceu o que chamou de “efeito português”.

A líder europeia recebeu nesta sexta-feira o título de doutor Honoris Causa, atribuído pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa, uma distinção que disse receber como “uma responsabilidade de continuar a defender a Europa”.

Se a Europa ainda não é o lugar que querem que seja, compreendam que a responsabilidade de a mudar é tanto vossa como de qualquer outra pessoa. (…) Não cedam ao conforto do cinismo fácil nem se deixem influenciar pelas soluções ocas para questões complexas apresentadas pelos extremos políticos”, pediu a líder europeia, durante a cerimónia.

“Levanta-te, sê a mudança, faz com que a tua voz seja ouvida. Para de esperar que alguém o faça. No dia 9 de junho, vai votar e faz parte desse histórico efeito português”, pediu Metsola.

A presidente do Parlamento Europeu advertiu ainda que os valores europeus estão cada vez mais ameaçados, mas defendeu também que a Europa está mais forte que nunca.

“Como um ímpeto renovado para avançar na defesa dos nossos valores europeus comuns de liberdade, democracia, igualdade e justiça — que, porventura com demasiada frequência, tomamos por garantidos. E que estão a ser cada vez mais ameaçados“, acrescentou.

Por outro lado, Metsola acentuou que “vivemos tempos difíceis”.

“Mas, como diz o ditado português: ‘O ferro mais forte é forjado no fogo mais quente’. É por isso que defendo que a Europa está mais forte do que nunca. Por causa e não apesar dos desafios que se nos depararam”, sublinhou a presidente do Parlamento Europeu.