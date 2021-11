25 anos a mudar o imobiliário

Para se impor enquanto player de referência no imobiliário, a Porta da Frente Christie’s optou por uma estratégia de criação de escritórios nas várias zonas onde a sua influência podia servir melhor os seus clientes. Começou por Cascais, onde é até hoje a principal referência no segmento premium. Depois, instalou um segundo escritório em Lisboa, onde fez parte integrante da mudança na cidade na última década. O escritório mais recente é em Oeiras, onde o mercado se encontra hoje em dia em franco crescimento. Estes locais estratégicos fizeram com que se posicionasse enquanto o ponto de referência do segmento premium na cidade. E é esse outro dos focos da Porta da Frente Christie’s: ser o melhor é ter os imóveis mais distintos. Assim, parte da estratégia passou por se posicionar como ponte entre as tendências do mercado — aquilo que os clientes procuram — e a oferta dos promotores imobiliários e arquitetos. Criando uma sinergia entre as três áreas (promoção, arquitetura e construção), a Porta da Frente Christie’s posiciona-se como peça central no panorama da construção de luxo, sempre com o melhor produto imobiliário em mente. Uma relação de confiança que dura há mais de 25 anos com bons resultados, e que está para continuar, porque as exigências do mercado são constantes. As áreas, layouts, equipamentos e acabamentos são tendências que variam e evoluem ao longo do tempo. Desta forma, esta sinergia tem sido fundamental para posicionar a oferta e a procura ao mesmo nível, fazendo com que os promotores ofereçam exatamente aquilo que o público procura, quando o procura. Um trabalho de análise e antecipação do mercado, que marca uma diferença em todos os imóveis: não são só bem projetados e executados – são desejados.

Com esta visão, a Porta da Frente Christie’s tem no seu portefólio alguns dos imóveis e edifícios mais icónicos das zonas onde se insere. Em Cascais, projetos como o Terraços Gandarinha, o Riviera, o Parque Cidadela, o Grand Hotel, o One Living e o Bayview. E em Lisboa, o Ópera — a primeira experiência de habitação na “nova” Avenida da Liberdade —, o Vítor Cordon, o Libertade 40, o Salitre 183 e o Orpheu, no Chiado. Mas a ambição não se ficou por aí e outras portas se abriram.