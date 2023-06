Por cima da entrada que dava acesso ao antigo claustro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, existe uma estreita porta em madeira. A entrada, que hoje se encontra vários metros acima do nível do chão, passa facilmente despercebida. Contudo, houve um tempo em que era por ali que as freiras clarissas que habitavam o mosteiro fundado no século XIII acediam ao interior da igreja, onde até ao século XVII se encontrava sepultada Isabel de Aragão. Foi, aliás, ainda no tempo da rainha que se percebeu que o piso original tinha de ser elevado para fugir às inundações provocadas pela subida das águas do Mondego, que em 2016, e também em 2019, provocaram grandes estragos na estrutura, levando a que fosse necessário realizar um trabalho de intervenção e restauro, que só recentemente foi concluído.

As imagens divulgadas durante o inverno de 2016 impressionaram. A água, que chegou a cobrir quase na totalidade as duas entradas laterais, era tanta que se podia navegar no interior da igreja. A Comissão Municipal de Proteção Civil de Coimbra teve de acionar o Plano Especial de Emergência para Cheias e Inundações para lidar com os incidentes provocados pelo mau tempo, que afetou também outras zonas da cidade, como o Parque Verde. Três anos depois, o caudal do rio voltou a subir, enchendo novamente a zona do antigo mosteiro, porém sem a mesma gravidade. Mas as cheias deixaram a sua marca: “Desmoronamentos, acumulação de líquenes, degradação de paramentos pelo acumular das águas durante um largo período, danos vários em percursos de visita e meios de acesso, danos nas instalações elétricas e mecânicas e inutilização do depósito de materiais arqueológicos” foram algumas das “consequências mais trágicas das cheias”, enumerou em 2019 a diretora Regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes.

Tudo isso levou a que se encerrasse o monumento para obras de recuperação. A Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) negociou com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro verbas para a recuperação do edifício e dos mecanismos de proteção. A candidatura foi submetida em 2018 ao Programa Centro 2020 e foi aprovada em setembro desse ano. O plano de beneficiação, restauro e valorização do monumento foi apresentado publicamente no final de novembro de 2019 e o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha encerrado aos visitantes em agosto do ano seguinte. As obras, que deveriam ter sido concluídas em 18 meses, levaram quase três anos devido aos constrangimentos provocados primeiro pela pandemia de Covid-19 e depois pelo início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, que dificultou, por exemplo, o fornecimento dos materiais necessários. Com a sua conclusão, o mosteiro vai finalmente ser reaberto.

