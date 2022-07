Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma das filhas mais velhas de José Eduardo dos Santos já tinha anunciado na semana passada que iria entregar formalmente uma queixa às autoridades espanholas — e a denúncia para que seja investigada uma tentativa de homicídio de José Eduardo dos Santos acabou mesmo por avançar esta segunda-feira. Além do crime de tentativa de homicídio, Tchizé dos Santos pede também que sejam investigados alegados crimes de omissão do dever de auxílio e de ferimentos causados por negligência médica.

Os acontecimentos desta segunda-feira foram apenas o mais recente de uma série de episódios relacionados com a situação clínica do antigo Presidente de Angola, depois de o estado de saúde de José Eduardo dos Santos se ter agravado, no início da semana passada. Desde então, a família do antigo líder angolano reuniu-se em Barcelona e o governo de Luanda tem acompanhado de perto o evoluir da situação.

