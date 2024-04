A "inaptidão" do Ministério Público, as referências a António Costa e a porta aberta pela Relação aos procuradores

Outra censura feita pelos desembargadores: era fundamental que o MP tivesse apresentado prova indiciária que mostrasse que as “motivações da empresa Pioneer Point Partners e dos arguidos Afonso Salema e Rui Oliveira Neves para contratar Lacerda Machado” foram “outras que não só as expressamente assumidas no texto do contrato”, como por exemplo um alegado “ascendente de Lacerda Machado (…) sobre o primeiro-ministro para o levar a tomar decisões que fossem ao encontro dos interesses das Start Campus”. O que também não aconteceu.

Mais dois exemplos:

Apesar dos diversos arguidos se referirem várias vezes a António Costa em diversas conversas telefónicas, o que consta das mesmas são “somente verbalizações de vontade ou de processos de intenção de ir falar com o mesmo [com António Costa], expressas, sobretudo pelo arguido Afonso Salema, nas suas conversas com o arguido Rui Oliveira Neves e, em alguns casos, com Lacerda Machado. (….) Mas não há uma única conversa ou telefonema mantidos diretamente com o primeiro-ministro”.

Outro exemplo: no entender da Relação de Lisboa, não há qualquer indício de que a então secretária de Estado Ana Fontoura Gouveia tenha sido pressionada por Vítor Escária ou pelo primeiro-ministro ou com o conhecimento e concordância de António Costa” — um alegado facto que foi descrito pelo MP no despacho de apresentação dos arguidos.

Crime de prevaricação pode ser imputado ao processo legislativo?

Os juízes desembargadores entendem que não. Citando alguns dos principais administrativistas nacionais, como Freitas do Amaral, os magistrados da 3.ª Secção da Relação de Lisboa subscrevem a ideia de que a “função legislativa corporiza as opções vencedoras e a função administrativa dá-lhes execução”.

Complementando essa ideia com outros conceitos jurídicos defendidos por Marcelo Caetano, Sérvulo Correia e até pelo constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa, os juízes entendem que “em qualquer destas asserções, jamais se poderá considerar sob o âmbito da previsão contida no tipo legal de prevaricação”.

Acresce que, segundo os desembargadores, foi “propósito deliberado do legislador retirar a função legislativa do âmbito da previsão das normas incriminadoras contidas” na lei determina os crimes de responsabilidade que titulares de cargos políticos cometam no exercício das suas funções.

Logo, a Relação de Lisboa subscreve a íntegra o entendimento do juiz de instrução criminal Nuno Dias Costa sobre a imputação do crime de prevaricação na questão do alegado favorecimento da Start Campus durante o processo legislativo do Simplex industrial coordenado por João Tiago Silveira: o crime de prevaricação não pode ser imputado a esses factos.

O que significa que o crime de prevaricação imputado a António Costa no inquérito aberto nos serviços do MP no Supremo Tribunal de Justiça — e que agora desceu para o DCIAP —, se for seguida a mesma tese, também não poderá existir enquanto tal. Tal como o Observador noticiou em janeiro, Costa é suspeito desse crime em regime de co-autoria com João Tiago Silveira.

A porta que é deixada aberta para o MP no que diz respeito à lei malandra

Certo é que, tal como avançámos nessa notícia de janeiro, o MP escutou diversas conversas em outubro de 2023 de João Tiago Silveira (coordenador do Simplex do licenciamento e do Simplex Industrial e sócio do escritório Morais Leitão) a negociar os pormenores da nova lei com Rui Oliveira Neves (administrador da Start Campus e colega de João Tiago Silveira na Morais Leitão) para que a construção do data center da empresa fosse beneficiada pela nova lei, ficando dispensada de um processo de licenciamento urbanístico.

João Tiago Silveira foi escutado no dia 13 de outubro a dizer a Rui Oliveira Neves que esteve “com o Costa quatro horas a ver isto na quarta-feira [dia 11 de outubro] e que o gajo está completamente entusiasmado com isto”. O “isto” é, segundo o Ministério Público, uma “lei feita à medida” que foi classificada por Oliveira Neves como algo “muito malandro, mas é por aqui que a gente tem que ir.”

Ora, a Relação de Lisboa diz que não faz sentido que o MP aluda a essa lei (que se designa de Regime Jurídico de Urbanização e Edificação que foi aprovado no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023) porque o mesmo não foi publicado aquando da detenção dos arguidos a 7 de novembro de 2023, logo não produziu efeitos naquela altura.