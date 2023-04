Raptadas de forma violenta, persuadidas ou isoladas de qualquer contacto — desde o início da guerra, os militares russos sequestraram milhares de crianças ucranianas das mais diversas formas. A maioria é levada para campos na Crimeia, território ucraniano que desde 2014 está sob controlo de Moscovo. A premissa inicial é geralmente a de que as crianças passarão algumas semanas no campo, como se de um “acampamento de férias” se tratasse. Aí, são depois doutrinadas durante semanas ou meses, até serem enviadas para orfanatos ou famílias de acolhimento na Rússia. Outra estratégia implementada pelos funcionários russos é a de convencer os pais a irem ter com os seus filhos, e a permanecer depois na Crimeia ou viajar para a Rússia.

Segundo a Human Rights Watch, no dia 5 de abril a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) iniciou uma investigação à transferência forçada e deportação de crianças ucranianas nos territórios controlados por Moscovo para território da Federação Russa. As autoridades da Rússia falam em centenas de crianças da Ucrânia que foram já realojadas em famílias russas e a quem foi atribuída uma nova nacionalidade. No dia 17 de março, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura para o Presidente russo Vladimir Putin e para a comissária russa dos direitos das crianças, Maria Lvova-Belova. Os mandados foram emitidos pela transferência e deportação ilegal de crianças.

Muitos médicos e diretores de instituições terão escondido crianças das tropas russas para evitar que estas fossem deportadas. A organização do governo ucraniano, Chidren of War, aponta para quase 20 mil crianças desaparecidas e mais de 400 desaparecidas. Ao todo, 361 crianças terão voltado para território ucraniano.

