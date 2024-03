A noite agridoce da Iniciativa Liberal, que vai ficar à espera de uma chamada de Luís Montenegro

De forma pragmática, a única esperança do partido para não ficar irrelevante é que o líder do PSD queira aumentar a base de legitimidade política, juntando o quarto partido mais votado na solução a apresentar a Marcelo Rebelo de Sousa. Mas precisará sempre da cumplicidade do PS ou do Chega para conseguir viabilizar um Orçamento.

Alguns dirigentes da Iniciativa Liberal ouvidos pelo Observador acreditam que os próximos dias serão marcados por intensos contactos políticos, para ajudar a definir o quadro de governação. Mas muitos vaticinam já novas eleições para daqui a seis meses, tal a incerteza e a fragilidade política de qualquer solução de governo que aí venha.

As culpas pela explosão do voto de protesto

A questão do Chega foi arrumada por Rui Rocha pondo as culpas no PS: “Falhou-se deliberadamente — foi a governação socialista. Se o país tivesse prosperidade, não estávamos com o descontentamento que é canalizado para as propostas populistas.” Noutro momento disse: “A única forma de combater populismos é com bons governos, que tratam e se preocupam com as suas populações”. E frisou que a IL “fez campanha pela positiva, apresentando soluções, nunca hostilizando portugueses”.

O líder dos liberais voltou a excluir entendimentos com o Chega e reafirmou a sua confiança no “não é não” de Montenegro. Diz que não procurará discutir cargos, preferindo recordar as dez propostas que entregou ao líder do PSD para um possível entendimento. Mas reconhece que é agora Luís Montenegro quem tem de decidir como vai formar Governo. O que deixa a Iniciativa Liberal num limbo entre ainda ser chamada a ser parte da solução ou ficar na oposição, prometendo em qualquer caso agir de forma responsável.