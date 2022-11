Uma pulseira amarela (urgente) não deve esperar mais de 60 minutos até ser atendida na urgência de um hospital. Na terça-feira passada, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, bastava consultar o portal do SNS para perceber que estes doentes chegavam a aguardar 14 horas até serem vistos por um médico. A situação foi explicada pela administração hospitalar com a chegada de muitos casos complexos ao mesmo tempo, inclusive de outras regiões, obrigando a diagnósticos diferenciados e múltiplos exames.

A ocasião foi aproveitada para relembrar a importância de só se deslocar às urgências quem realmente precisa, apelo que o Governo voltou a fazer nesta quinta-feira, após o Conselho de Ministros, e depois de ter apresentado, na véspera, o plano de ataque para o inverno.

Um dos motivos que explica a afluência acima do normal nos hospitais da Grande Lisboa, mas que com a chegada do inverno poderá replicar-se por unidades de saúde em todo o país, é aquela que tem sido chamada de tripla pandemia: a circulação, em simultâneo, de vários vírus que provocam doença respiratória. A consequência imediata é mais pessoas afetadas a procurar ajuda médica junto do SNS, congestionando os serviços.

