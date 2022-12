Com 50 anos acabadinhos de fazer — nasceu a 30 de novembro de 72 em Nampula, Moçambique —, Abel Xavier ainda carrega consigo duas imagens: a do rebelde com o cabelo pintado de louro que manteve sempre ao longo da carreira; e a do jogador que, nas meias-finais do Euro 2000, caído na grande área, viu um remate do francês Wiltord bater-lhe na mão, numa jogada que acabaria num penálti convertido por Zidane, o famoso Golo de Ouro que colocou Portugal fora da final. Mas o defesa direito que fez toda a formação das seleções nacionais, foi Campeão do Mundo sub-20 em 91 com Carlos Queiroz, começou no Estrela da Amadora, saiu para o Benfica, passou pelo Roma, pelo Everton e Liverpool, pelo Hannover, pelo PSV, pelo Galatasaray e acabou ao lado de Beckham no projeto do LA Galaxy, somou uma carreia de 17 anos recheados de histórias.

Em vésperas do jogo de Portugal com a Coreia do Sul de Paulo Bento, que definirá se a equipa nacional passa em primeiro ou segundo do grupo, Abel Xavier fala do agora selecionador coreano que foi seu colega no Estrela, no Benfica e no Oviedo, mas também na seleção. Recorda o jogo com a Coreia em 2002 que eliminou Portugal logo na fase de grupos e as polémicas desse Mundial que começaram logo no estágio em Macau.

Mas desfila também as memórias de toda a carreira, a começar na falta de apoio que sentiu da FPF e dos colegas, depois do castigo com que foi punido pela UEFA por incidentes em que garante não ter estado envolvido no pós penálti no Euro 2000. Fala da sua conversão ao islamismo como algo absolutamente tranquilo e uma opção tomada até pelas bases familiares, tendo já ido a Meca com a família real saudita, de quem é amigo.

Algo que não o impede de defender liberdade de escolhas — que quer para os dois filhos, um futebolista no Estrela da Amadora, outro formado em informática e a trabalhar numa secção do Banco de Portugal –, nem de dizer que o futebol devia ser um palco privilegiado para mostrar todas as diversidades, algumas das quais é embaixador. Ou sequer de criticar a escolha do Qatar para a realização do Mundial.

