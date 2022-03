António Costa Silva. De "ministro sombra" a titular da pasta sem a Energia nem a gestão dos milhões do plano ao qual deu o nome

A nota curricular distribuída refere ainda outros aspetos menos conhecidos da carreira de Costa Silva como o ter sido nomeado perito no Tribunal da Câmara de Comércio de Estocolmo para ajudar a resolver um conflito entre duas das maiores petrolíferas num campo ao largo do Mar da China em 2002. Costa Silva é membro do conselho consultivo da Fundação Gulbenkian e presidente do conselho de combustíveis da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). E de acordo com vários perfis feitos nos media tem obras de poesia publicadas, para além de muitos artigos sobre energia e geopolítica. É conhecido como sendo um erudito.

Qual é o percurso político?

Perto de chegar aos 70 anos de idade, António Costa Silva chega ao seu primeiro cargo público em Portugal. Mas a proximidade ao Governo de António Costa vem de 2020 e da primeira onda de choque da pandemia, quando foi convidado como consultor só para elaborar uma proposta de plano de recuperação para Portugal apresentar à Comissão Europeia. Costa Silva não foi remunerado por esta encomenda. Apesar de o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) lhe ter fugido das mãos depois de uma intensa agenda de apresentações públicas que chegou a passar pelo Parlamento, Costa Silva retomou a ligação ao PRR, ao presidir à comissão de acompanhamento da sua execução. O cargo não é remunerado, mas dá direito ao pagamento de ajudas de custa e senhas de presença.

O gestor, especialista e académico, pode ser considerado um independente do novo Executivo de António Costa, mas é possível identificar alguns pontos de proximidade aos socialistas ao longo de seu percurso profissional como a contratação para o plano de recuperação. Em 2013 o gestor foi um dos convidados da Universidade de Verão promovida pelo PS em Évora. A mulher de Costa Silva exerceu o cargo de diretora-geral do Ministério da Educação no tempo de Maria Lurdes Rodrigues (primeiro Governo de José Sócrates).

Qual a experiência na área de governação?

Considerado um dos maiores especialistas em energia, António Costa Silva vai ficar à frente de um Ministério da Economia esvaziado deste setor que permanece na alçada do Ministério do Ambiente, para onde passou em governos anteriores de António Costa. Fica também de fora da gestão política dos milhões do Plano de Recuperação Resiliência, para o qual deu um contributo fundador, mas deverá ter sob a sua alçada o Banco do Fomento (com o Ministério das Finanças a ter uma palavra também sobre esta entidade) que é um instrumento fundamental à execução das medidas do PRR sobretudo naquelas mais direcionadas para as empresas privadas. Na sua tutela vão estar as secretarias de Estado da Economia; Turismo, Comércio e Serviços; e Mar (que está pela primeira vez na Economia, embora as pescas sejam tutela do Ministério da Agricultura).

A experiência de Costa Silva como gestor empresarial responsável pela execução de investimentos será certamente útil no cargo que vai ocupar, tal como a visão que desenvolveu para o que deve ser a economia portuguesa e as apostas para a retoma e para Portugal conseguir sair de um ciclo longo de crescimento fraco. Ainda que muitos dos instrumentos ou decisões estejam fora da sua esfera de poder, Costa Silva pode ser uma voz com algum peso dentro do Governo. Tem o respeito do primeiro-ministro, mas sucede a um ministro que fazia parte do ciclo íntimo de António Costa.

Quais os desafios da pasta?

Siza Vieira era o “ministro das empresas” e Costa Silva deverá manter a responsabilidade. Se o antecessor carregou às costas os apoios da pandemia, o novo ministro terá como prioridade número um a gestão e a criação de uma nova vaga de ajudas às empresas, na sequência da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.