Apesar dos receios de Medina, supermercados fizeram (mesmo) o IVA Zero chegar às famílias

Os receios de Fernando Medina sobre o IVA Zero revelaram-se infundados. Um estudo académico publicado no site do Banco de Portugal conclui que a redução do imposto foi “quase completamente” passada às famílias – em vez de beneficiar só os supermercados. A teoria económica avisa que é isso que frequentemente acontece quando há reduções de imposto num dado setor, mas neste caso o escrutínio mediático terá sido decisivo para baixar a fatura paga pelas famílias. Porém, o estudo revela que os preços subiram (mais de 1%) quando a medida foi anunciada e, na reta final do ano, houve alguma derrapagem.

“É um resultado pouco normal, à luz da literatura económica“, diz ao Observador Tiago Bernardino, economista ligado à Universidade de Estocolmo que é um dos académicos que assinam este estudo que identifica uma passagem “quase completa” da redução do IVA em alguns alimentos essenciais. Várias pesquisas científicas, como aquela que há uns anos estudou a redução de imposto nos cabeleireiros na Finlândia, demonstram que a “transmissão” do alívio fiscal costuma estar longe de ser perfeita – ou seja, por regra o Estado abdica do imposto mas os consumidores não são beneficiados em igual medida.

Era esse o receio de Fernando Medina e do anterior Governo. Em outubro de 2022, em plena apresentação do Orçamento do Estado para 2023, o então ministro das Finanças justificava, ao Observador, porque é que o Governo não tinha incluído nesse documento o chamado IVA Zero (num cabaz de bens essenciais). Essa teria sido uma opção que “não dava a garantia de se traduzir em alguma contenção do preço dos produtos alimentares, porque é um mercado muito livre, é um mercado com operadores muito fortes”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por outras palavras, o receio era reduzir-se o IVA e, pouco tempo depois, os preços subirem novamente para os mesmos níveis, ou perto disso. Isso poderia acontecer porque, dizia o ministro, em Portugal há um mercado da distribuição onde existem “operadores muito fortes”. Medina mostrava-se, assim, pouco confiante de que a concorrência seria suficiente para garantir que as retalhistas não aproveitariam a descida do imposto para aumentar as suas margens, sem medo de perderem clientes.

A preferência do Governo nesta fase, dizia Medina, era manter o IVA na mesma e, em alternativa, aproveitar a folga orçamental gerada pela inflação para estimular os rendimentos, essencialmente por via do IRS). Mas antes do final de março o governo de António Costa acabaria por ceder e lançou o IVA Zero (para 46 produtos alimentares essenciais), três meses depois de ele estar em vigor em Espanha e noutros países europeus.

Transmissão quase perfeita, mas preços subiram antes de IVA Zero entrar em vigor

Apesar de o estudo considerar que houve uma “passagem quase completa [do IVA Zero] para os preços no consumidor“, a pesquisa revelou que assim que a medida foi anunciada (depois da resistência na sua aplicação) houve um “ajustamento dos preços em antecipação” à entrada em vigor. Entre um momento e outro passaram mais de três semanas, e o estudo indica que houve um aumento médio de 1,27% nos preços dos bens em questão, em comparação com os bens não abrangidos.

Depois de anunciado a 24 de março de 2023, o IVA Zero para um cabaz de bens essenciais só entrou em vigor a 18 de abril, ou seja, baixar o imposto de 6% para 0% levou a uma redução do preço mas um pouco menor do que teria sido se não tivesse havido esse aumento superior a 1% dos preços entre o momento do anúncio e a entrada em vigor.

A partir desse momento, a pesquisa revela que houve, de facto, a tal transmissão “quase completa” da descida dos preços, que é estimada em cerca de 99% pelos modelos econométricos usados pelos investigadores.

Além de Tiago Bernardino, ligado à Universidade de Estocolmo, o estudo é da autoria de Ricardo Duque Gabriel, que trabalha na Reserva Federal norte-americana, João Quelhas, economista do Banco de Portugal, e Márcia Silva Pereira, investigadora da Nova SBE. “A Temporary VAT Cut In Three Acts: Announcement, Implementation and Reversal” está publicado em inglês, sendo que o título se pode traduzir por “Uma Descida Temporária do IVA em Três Atos: Anúncio, Implementação e Reversão”.

O estudo não é da responsabilidade do Banco de Portugal mas foram usados alguns dados recolhidos pelo supervisor e, além disso, foi agora publicado como working paper no site do Banco de Portugal. Ainda assim, já em outubro de 2023, quando a medida estava em vigor, o próprio Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal indicava oficialmente haver “evidência da transmissão da redução do imposto aos preços no consumidor”.

Escrutínio mediático e descida dos preços no produtor travaram preços

O estudo agora publicado no site do Banco de Portugal revela não só uma transmissão sólida da descida do IVA como diz, também, que essa transmissão se manteve praticamente estável ao longo do tempo (limitado) em que o IVA Zero esteve em vigor. Quando foi inicialmente apresentado, o programa tinha uma duração prevista de seis meses, até outubro, mas acabou por ser prolongado até ao final do ano passado (extinguindo-se na viragem para 2024).