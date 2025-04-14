"Arrastar" negociações, espalhar o "caos" ou abrir uma nova frente de guerra. Qual é a estratégia de Putin em Sumy?

Não são só estes repórteres que encontram nas ações de Moscovo uma tentativa de manipular Washington. Na reação ao ataque russo em Sumy, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia — um dos aliados mais próximos de Kiev — deixou um alerta aos Estados Unidos: “Espero que o Presidente Trump e a administração dos EUA vejam que o líder da Rússia está a troçar da sua boa vontade e espero que as decisões corretas sejam tomadas”, afirmou Radosław Sikorski.

As vantagens desta estratégia não se esgotam na relação de Vladimir Putin com Donald Trump. Alexander Kovalenko, fundador da associação ucraniana Information Resistance, que combate propaganda russa, destaca que os ataques não são apenas uma óbvia pressão militar sobre as forças ucranianas, mas uma pressão moral e psicológica sobre a população — que diz ser visível no facto de os ataques mais recentes terem visado zonas civis, como um parque infantil ou um largo de uma igreja. Esta pressão junto da população e não das Forças Armadas cria uma instabilidade interna que pode forçar a uma rendição ucraniana, elabora.

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Ou seja, à luz desta interpretação, os recentes ataques russos são uma jogada política com vários ângulos: por um lado, mantém Trump ocupado, revelando um falso interesse em negociar até que este desista de o pressionar. Por outro lado, pressiona Kiev a render-se ao criar medo e “caos” entre os civis.

Oleg Ignatov, analista sobre a Rússia no think tank Crisis Group, também considera que que “os russos não querem um cessar-fogo“. “Acho que não escondem isso. Olhando para as negociações, eles põem diferentes condições”, afirma ao Observador, elencando exemplos concretos: “Dizem que concordam com um cessar-fogo energético, depois dizem que não funcionou e depois querem negociar um acordo no Mar Negro [mas não chegam a acordo]”. No entanto, Oleg Ignatov não concorda que o ataque em Sumy também faça parte desta estratégia política.

A posição estratégica na fronteira e o caminho em linha reta até Kiev

A pouco menos de 30 quilómetros a leste de Sumy fica a fronteira com a Rússia, mais precisamente com a região de Kursk. Desde que a Ucrânia invadiu esta região, em agosto do ano passado, a cidade ucraniana passou a estar na linha da frente. Oleg Ignatov considera que o ataque deste domingo é um reflexo dessa proximidade aos combates em Kursk.

Há cerca de um mês, o Exército ucraniano perdeu o controlo da maior cidade da região, Sudzha, numa contraofensiva das forças russas. Na semana passada, o Ministério da Defesa russo anunciou que tinham tomado uma localidade ucraniana perto de Sumy, empurrando esta linha da frente para o território ucraniano. O analista do Crisis Group admite que a contraofensiva em Kursk se pode tornar numa ofensiva em Sumy.