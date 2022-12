Começou por recusar comentar o caso Alexandra Reis. Depois atestou a legalidade de tudo. No mesmo dia, no entanto, sugeriu que era “bonito” que a agora ex-secretária de Estado devolvesse o dinheiro que recebeu da companhia aérea. À medida que se ia conhecendo os detalhes, não conseguiu esconder a irritação por ter dado posse a uma governante com rabos de palha sem que o Governo tivesse feito o trabalho de casa. Mais tarde, defenderia os ministros envolvidos, para logo deixar uma sugestão no ar: talvez a demissão de Alexandra Reis não fosse “suficiente”. E o resto é história.

Foi quase uma semana de dúvidas, avanços e recuos, defesas e críticas ao Governo. Desde o dia em que foi revelado que uma das mais recentes secretárias de Estado do Executivo teria recebido 500 mil euros para sair da TAP, as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa multiplicaram-se — às vezes no mesmo dia.

Para descontentamento de muitos socialistas, foi o Presidente da República a alimentar a fogueira política e mediática, ao ponto de revelar detalhes alegadamente confidenciais — como o facto de ter existido a possibilidade de a indemnização ser não de 500 mil euros, mas quase de 1,5 milhões.

O caso acabou por se tornar mais grave para o Governo e para António Costa quando levou à demissão de um dos mais importantes ministros do Executivo e de um dos possíveis sucessores do líder socialista. O ano termina com Marcelo Rebelo de Sousa como um dos protagonistas de uma das maiores crises políticas que o PS teve de enfrentar.

