Vários clientes estão a perguntar ao banco se é possível renegociar o crédito à habitação, para atenuar o impacto da subida rápida das Euribor. Em resposta estão a ser avisados de que isso seria comunicado ao Banco de Portugal e, por essa razão, poderia “influenciar” futuros pedidos de crédito. Quem avançar com renegociações ao abrigo da nova legislação apresentada pelo Governo, alertam os bancos, vai passar a ser considerado “cliente de risco” – não só por aquele banco mas por todos: e vai perder acesso a novos créditos ou terá de pagar juros mais pesados em futuros empréstimos.

Foi exatamente isso que foi dito a um cliente do Novo Banco que contactou a gestora de conta, por e-mail, para saber se seria possível baixar a prestação com um prolongamento do prazo do crédito. Esta é uma das principais soluções possíveis previstas pelo Governo na nova legislação que veio forçar uma negociação entre clientes e bancos quando as taxas de esforço ultrapassam certos patamares. Quem tiver margem para adicionar mais alguns anos ao crédito, sem ultrapassar os limites de idade, pode fazê-lo – e o Governo até colocou na lei a possibilidade de voltar atrás nos primeiros cinco anos após essa extensão dos prazos.

Mas a inquirição pelo cliente não é bem recebida. “Adicionalmente informo”, lê-se no e-mail enviado pela gestora de conta do Novo Banco, que se o cliente pedir o alargamento do prazo o banco “vai ter de informar o Banco de Portugal que o seu crédito foi reestruturado”, o que “naturalmente poderá ter influência em futuros pedidos de concessão de crédito nesta ou em outras instituições bancárias”. E reforça: se pedir ajuda, a pessoa “deve ficar ciente que um crédito reestruturado significa que passou a ser um cliente com potencial risco de incumprimento“.

