BES/GES. "Não queria nada o lugar de Salgado, isso não é verdade". O que disse Ricciardi numa sessão que Ivo Rosa ameaçou abandonar

É que, segundo contou e mantém, Salgado mostrava um grande “empenho pessoal” na ESI, aquela que era a holding nuclear do Grupo Espírito Santo. Por outro lado, reforçou, era comum vê-lo reunir com Francisco Machado da Cruz e José Castella (também arguidos no processo) nas instalações do BES. Reuniões que diz saber que aconteciam, ainda que nunca tenha participado.

Foi precisamente, segundo a sua primeira inquirição, João Martins Pereira, juntamente com Nelson Pita, Carlos Calvário, sob responsabilidade de Joaquim Goes, que descobriram estes problemas nas contas da empresa. Mais tarde, sublinhou Ricciardi aos procuradores, todos eles acabaram como assessores do ESI.

Esta tarde Ricciardi, apurou o Observador, não falou nestes valores, mas lembrou que foi descoberta uma ocultação de um passivo de 1,3 mil milhões, o que corresponde ao que disse nessa primeira inquirição. Ricciardi referira que nunca percebeu como é que em dezembro de 2012 o passivo da ESI era de 3,4 mil milhões de euros, o que na realidade eram 4,6 mil milhões (ocultando-se 1,2 mil milhões) e se transformou em setembro de 2013 em 7 mil milhões.

Ricciardi recebeu valores à parte, mas foi um prémio dado ao pai

Ricciardi foi também confrontado com os valores que os administradores recebiam à parte do seu salário. E voltou a contar o que aliás já tinha respondido no âmbito do processo Marquês. Que tinha recebido dinheiro da ESI, por via do pai — que tinha direito a um prémio de mais de 200 mil euros anuais e quis-lhe dar metade do valor por ter ingressado no Conselho Superior do grupo. No entanto, ressalvou, declarou-o às Finanças. Na primeira inquirição que fez assumiu que seis outros responsáveis também receberam prémios, alguns arguidos no processo. Para alguns advogados na sala, porém, fica a dúvida se o que Ricciardi sabe é da altura em que trabalhou com o primo ou se já está contaminado pelas informações que tem lido na comunicação social.

As perguntas e respostas fluíam até que chegou o momento de Adriano Squillace, advogado de Ricardo Salgado. Já não é a primeira vez que o advogado está na barra do tribunal perante o primo de Salgado e, segundo apurou o Observador, as crispações entre ambos são comuns.

O advogado lembrou a testemunha que em 2013 tinha tentado reunir um grupo de pessoas para votarem contra Salgado e conseguirem tirarem-no do comando do Conselho Superior. No entanto, chegada a hora, como o próprio Ricciardi assume, todos aqueles que com ele tinham elaborado um documento para travar Salgado acabaram por manter a confiança neste. Aliás, chegaram mesmo a acusar o próprio Ricciardi de falta de solidariedade quando questionou o passivo da ESI.