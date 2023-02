Os cabazes alimentares distribuídos no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas continuam a chegar incompletos às famílias mais pobres, confirmaram ao Observador as organizações envolvidas na aquisição e na distribuição dos produtos. Apenas oito dos 25 produtos estão a ser distribuídos — um terço da quantidade que devia chegar aos beneficiários para satisfazer 50% das necessidades alimentares de cada pessoa elegível, de acordo com os critérios das autoridades de saúde.

Neste momento, e no mês de fevereiro, só há capacidade instalada para distribuir massa, feijão, grão de bico e ervilhas enlatados, atum e cavala em conserva, tomate enlatado e azeite. Faltam leite, queijo, arroz, cereais de pequeno-almoço, tostas, bolachas Maria, frango congelado, pescada congelada, sardinhas em conserva, mistura de vegetais ultracongelada para preparação de sopa, brócolos, espinafres, feijão verde, cenoura, alho francês, creme vegetal e marmelada.

Em declarações ao Observador, fonte oficial da Cruz Vermelha Portuguesa, envolvida no programa em cidades como Lisboa, confirmou que as dificuldades se registam de norte a sul do país e que os cabazes alimentares “ficam frequentemente aquém das necessidades”. Outras instituições que participam no programa assumem que se continuam a registar “muitos problemas” na aquisição e distribuição dos itens que deveriam estar incluídos no cabaz.

