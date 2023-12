[Este é o 2.º de três artigos sobre a forma como alguns produtos alimentares originalmente associados a luxo e exotismo se tornaram correntes nas nossas vidas e, pelo meio, influenciaram o desenrolar da História. O primeiro artigo pode ser lido aqui.]

Cacau

O cacau é obtido a partir das sementes da Theobroma cacao, uma árvore originária da América Central e do norte da América do Sul (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas). Os mais antigos vestígios do uso humano de cacau estão associados à civilização olmeca (México) e datam de c.1900 a.C. e a “domesticação” da planta terá ocorrido na América Central por volta de 1600 a.C. Ou, pelo menos, assim se julgou até 2018, quando escavações arqueológicas no Equador revelaram que o povo Mayo-Chinchipe já cultivava cacau por volta de 3300 a.C., não necessariamente por causa das sementes mas da polpa do fruto, que era usada para preparar uma bebida fermentada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.